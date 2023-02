Rebondissement dans l’enquête sur la mort de Natacha de Crombrugghe

Les autorités péruviennes avaient confirmé, le 7 octobre dernier, que les restes de squelette découverts dans le lit de la rivière Colca à Huambo, dans la région d’Arequipa, située dans le sud-est du Pérou, appartenaient bien à la touriste belge Natacha de Crombrugghe. La dépouille, retrouvée le 21 septembre, avait été identifiée grâce à un test ADN effectué sur les parents de la victime.

Le corps de la jeune femme a été rapatrié en Belgique fin novembre r le parquet fédéral vendredi et une autopsie avait été réalisée. Rapidement, la thèse de l’accident avait été privilégiée. Et c’est toujours le cas. Mais, rebondissement ce mardi, on apprend via nos confrères de L’Avenir que les policiers locaux sont retournés sur le lieu où le corps de la jeune belge a été retrouvé. Ils veulent en effet s’assurer qu’il s’agissait bien d’un accident. « Les policiers de Lima sont retournés dans le canyon pour réaliser des dernières analyses afin de vérifier la thèse de l’accident », a expliqué le père de Natacha à L’Avenir. « Les policiers belges attendent leur rapport et nous aurons normalement fin du mois de mars une réunion avec le procureur belge pour connaître les conclusions ».