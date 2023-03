Vielsalm est le seul club officiel de supporters pour Remco Evenepoel

Patrick Evenepoel le père de Remco assure lui-même le contrôle de l’image de son fils dans les media et pour lui, il ne peut y avoir qu’un seul club de supporter par Province. Pour le Luxembourg, ce sera Vielsalm, Olivier Demol et Didier Orban respectivement Président et secrétaire du fan-club de Remco sont très fiers de cette reconnaissance.

Les 2 personnes citées ci-dessus sont des passionnés de cyclisme, ils suivent le phénomène de Schepdael depuis ses débuts et plus particulièrement depuis sa victoire aux championnats du Monde dans la catégorie Juniors en 2018 (contre-la-montre et course en ligne). Son dramatique accident le 15 août 2020 au Tour de Lombardie a également provoqué un choc émotionnel et confirmé un indéfectible soutien à ce « désarçonnant gamin » né à Alost le 25 janvier 2000.