Avant la grande finale de «The Dancer», la coach Laurien Decibel se confie: «Je suis partante pour une 2e saison!»

Ce mardi soir en direct sur La Une, c’est la grande finale de « The Dancer » avec Loïc Nottet en invité. Cette première saison a affiché de belles audiences, avec 300.000 téléspectateurs en moyenne. On fait le bilan avec la coach Laurien Decibel.

Magnifiquement bien. Je suis ravie, car mes deux candidats se sont qualifiés pour la finale. Je suis fière d’eux. Le groupe « The Movement Theory » a réalisé un magnifique tableau avec sa chorégraphie sur le thème de l’avenir. Quant à Nadine Baboy, elle a obtenu un score incroyable de 96,3 % de la part du public pour sa prestation sur le thème de la parole. Elle a proposé une magnifique prestation sur un titre de Michael Jackson qui a pu lui permettre de s’exprimer et d’envoyer un message très fort au public.

Ça va être serré, car les cinq finalistes sont excellents. De plus, on réalise une chorégraphie avec eux, donc on est en pleine répétition. Ça ajoute un petit stress en plus. Le groupe TMT a un univers qui n’est toujours facile à comprendre pour le grand public. Ils ont tendance à rechercher des mouvements que nous n’avons pas encore vus, et parfois même à créer les leurs. C’est toujours risqué, mais quand c’est bien fait, c’est génial ! De son côté, Nadine raconte une histoire. Mais pareil que TMT, encore une fois, elle crée des choses très ouvertes à l’interprétation. J’ai fait de mon mieux pour les coacher, mais j’ai envie de dire : Que le meilleur gagne ! Si le gagnant est dans mon équipe, tant mieux. Si pas, ce n’est pas grave.