«Derniers domiciles connus»,une conférence de Thierry Luthers

Dans les médias francophones de Belgique, Thierry Luthers n’est pas un nom inconnu. Si on le voit rarement à la télévision, l’homme cumule quand-même plus de 41 ans de carrière à La RTBF : tour à tour présentateur, animateur, producteur, journaliste sportif ou chroniqueur. Mais en dehors de la télé, il a une autre grande passion : celle des tombes anciennes célèbres. De formation historien, il s’intéresse surtout aux tombes – les « derniers domiciles connus » – des personnalités belges. Il s’agit de personnalités plus ou moins connues du monde de l’art, de la culture, de l’histoire de Belgique, du sport aussi, de l’industrie, de la politique, et même de la noblesse. Mais – attention : cela ne veut pas dire qu’il snobe les tombes des simples inconnus, d’ailleurs – en plaisantant – il reconnaît volontiers que parmi les tombes qui l’intéressent, il adore la catégorie des « inconnus connus » et le lien qu’on peut établir avec leur « dernier domicile connu ».

Les tombes de 11 000 personnalités belges recensées

Depuis 6 ans, Thierry Luthers parcourt les cimetières des 5 provinces wallonnes, et de la région Bruxelles-Capitale. De recherche en recherche, au fil des découvertes, il a déjà publié six volumes de la série « Derniers domiciles connus ». C’est une collection de guides pratiques et touristiques regroupés par provinces : Liège, Namur/Luxembourg, Brabant Wallon, Hainaut et la région Bruxelles-Capitale. Un véritable patrimoine funéraire, doublé de toute une galerie de personnalités, qui – d’une façon ou d’une autre – ont façonné l’histoire de leur commune, de leur région ou de leur pays.