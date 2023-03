Clémentine Poncelet, triple médaillée au championnat de Belgique des moins de 19 ans

Notre club a connu une grande « première » ce dimanche avec un triple podium au championnat de Belgique – 19 ans. En effet, Clémentine Poncelet a obtenu 2 médailles d’argent en double dames avec Lennie (Vervia) et en double mixtes avec Bill (Tiege), en simple elle termine à la 3e place après avoir mené 2-0 aux sets et manqué plusieurs balles de match au 3e et 4e set de la ½ finale. Un très beau parcours, avec un petit regret malgré tout… il manque une médaille en or.

Jalhay D – CTTF E : 8-8 (remis du 20/01)