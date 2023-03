«La myrtille dans tous ses états» ce 2 mars

– Quelles précautions doit-on prendre ?

– Quels sont les ingrédients de la myrtille bénéfiques pour la santé ?

– Comment l’utiliser en cuisine ?

– Comment associer la myrtille pour sa santé avec d’autres nutriments ?

Les participants pourront déguster le fameux élixir de myrtilles sauvages, remède de centenaires, ainsi que quelques préparations originales.

La Confrérie de la Myrtille fut créée en 2000 à l’initiative de Jacques Gennen, bourgmestre de Vielsalm à l’époque, il y avait décelé l’opportunité de faire connaître et de promouvoir le Val de Salm. Aujourd’hui encore, la confrérie met en valeur la myrtille et ses 2 principaux dérivés à savoir le pâté d’Ardenne à la myrtille préparé par la boucherie Laurent et l’élixir de myrtille distillé par Philippe Andrianne. Les 15 membres actuels de la confrérie ont pour principale activité, la participation à différents « chapitres » en Belgique et à l’étranger afin de faire connaître les particularités gastronomiques de la région. Les membres sont également présents lors des manifestations locales comme le 21 juillet, le marché de Noêl, la Ronde des bières etc.

Depuis quelques mois c’est Philippe Marcq (0494 72 62 32) qui préside aux destinées de la Confrérie, il est en effet devenu le Grand Maître, c’est lui qui pourra le mieux vous éclairer si vous souhaitiez vous rapprocher de ce groupe qui a pour finalité de mettre notre région et la myrtille en valeur. Une adhésion vous serait sans doute bénéfique puisque la devise de la confrérie est « Nul mal ne crains ».