Préparation du 37e grand feu à Bêche

Pendant que le Cwarmé bat son plein à Malmedy tandis que Bastogne et Marche mettent une ambiance de feu au carnaval, le président de l’asbl La Rouge-Rie avait comme chaque année invité ses camarades à monter le bûcher sous prétexte que « la préparation d’une fête est déjà une fête en soi ». C’est ainsi qu’une quinzaine de gais lurons se sont réunis le dimanche 19 février pour ériger le tas du grand feu. Il est de tradition de choisir un endroit favorable, bien découvert pour éviter tout danger d’incendie et pour que le feu puisse s’apercevoir de loin.

L’échafaudage du bûcher n’est pas une mince affaire. La veille, ils avaient installé le mât central d’une hauteur de 8 mètres. Le tout est fixé par d’épaisses cordes car depuis de nombreuses années, plus aucun clou n’est utilisé. Du centre, est aussi construit un accès vers l’arrière du bûcher, ce qui permettra de l’allumer sans problème, peu importe le temps, en sachant que le feu à besoin d’oxygène qu’il trouve par ce tunnel. Ensuite les ouvriers vont chercher en tracteur et remorque des sapins de 4 à 6 mètres secs sur pied. Ces arbres sont coupés en deux et disposés autour du foyer pour former un cercle de 6 mètres de diamètre. Les remorques se succèdent. On n’oublie évidemment pas de faire des pauses régulières pour se désaltérer. Tout le bois est donc élevé sur le tas à la force des bras, pas d’engin mécanique. Le bûcher est terminé quand on arrive au sommet du mât. Il constitue ainsi une forme de cône qui doit être plus haut que large. On y accrochera au dernier moment une mascotte qui représente le « Bonhomme Hiver » Cette tradition signifie le passage de l’hiver au renouveau de la nature, il est le symbole vibrant du réveil de la terre. Le grand feu, c’est l’affaire des habitants de l’endroit, entrainés dans cette magie millénaire à l’intersection du « païen » et du « religieux » célébrant la victoire de la vie sur la mort.