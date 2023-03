Record de 240 plaintes à l’Afsca liées à la vente en ligne de produits alimentaires

En deux ans, les inspecteurs de l’Afsca spécialisés en e-commerce ont ainsi traité plus de 400 réclamations de consommateurs. La moitié des plaintes portaient sur la question de savoir le vendeur était bien enregistré auprès de l’Afsca. Dans une «large majorité» des cas, la personne ou l’entreprise derrière la vente ne disposait pas d’autorisation de l’agence fédérale.

Il s’agit d’un nouveau record et d’une forte augmentation par rapport aux 170 notifications traitées en 2021.

Or, cette autorisation est nécessaire, même en tant que cuisinier amateur qui propose ses produits via Facebook, Marketplace ou autres plateformes. «Vous faites partie de la chaîne alimentaire et êtes donc responsable de la sécurité alimentaire de vos produits», souligne l’agence.