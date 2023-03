Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Comme partout dans le pays, les facteurs font grève ce mardi et ce depuis lundi soir à 22 heures. En région verviétoise, on trouve des grévistes du côté du zoning des Plenesses, de Lontzen et Amel.

Une grève assez bien suivie d’après Michel Reiter, de la CGSP qui estime que l’on trouve 45 grévistes et 45 non grévistes du côté du zoning des Plenesses. À Lontzen et Amel, ils seraient 65 grévistes.