Des policiers manifestent ce mardi matin devant l’académie de police de Jurbise

Avec des drapeaux et des tracts, les policiers manifestaient sur la route d’Ath, ralentissant la circulation. Les participants distribuaient aux automobilistes des tracts expliquant leurs revendications. Une centaine de policiers des zones locales du Hainaut et de la police fédérale se sont ainsi réunis pour demander au gouvernement fédéral le « respect » d’accords signés.

« Notre action se décline autour du mot respect », précise Philippe Bailly, secrétaire provincial du Hainaut du SLFP Police. « Nous demandons au gouvernement fédéral le respect des accords signés quant à nos revendications. Nous demandons à bénéficier d’une couverture médicale et juridique convenable car nous sommes victimes de plus en plus d’agressions physiques, avec parfois des séquelles. Nous demandons un départ à la pension à un âge raisonnable. Nous demandons aussi des moyens pour rendre le métier attractif afin d’attirer des jeunes. Il manque en effet déjà quelque 6.000 policiers et le recrutement est difficile à cause des problèmes de salaire et de protection des policiers », continue Philippe Bailly.