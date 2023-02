Les squats se multiplient à Bruxelles, où sans-abrisme et crise de l’accueil s’entremêlent

«Le squat de la rue des Palais, ce n’est que la partie visible de l’iceberg.» C’est en ces termes que le Samusocial, dispositif d’urgence sociale à Bruxelles, résume mardi une situation où sans-abrisme et crise de l’accueil s’entremêlent et s’accumulent, laissant des milliers de personnes à la rue. En huit mois, le Samusocial et le Projet Lama sont intervenus, via le dispositif «Cover», dans 13 occupations précaires où vivent entre 1.500 et 2.000 personnes, «sans compter la multitude d’autres petits squats».

Après l’évacuation mi-février du «Palais des droits», cet immense squat à Schaerbeek occupé par des centaines de personnes, a suivi celle, partielle, du campement de fortune qui a fleuri sur le quai des Charbonnages, où se sont rassemblés des ex-occupants de ce «palais» qui n’en a que le nom, faute de prise en charge par l’agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil). Malgré le départ de 140 personnes vers une structure d’accueil temporaire à Anderlecht, le camp ne semble pas désemplir, de nouvelles personnes sans domicile le rejoignant au jour le jour.