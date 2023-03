«Koh-Lanta, le feu sacré»: vers une alliance belge? «Il y aura tellement de rebondissements!», défend Helena C’est un record : trois Belges participent cette saison au jeu d’aventure de TF1. Regroupés dans la même équipe, pactiseront-ils afin d’arriver ensemble à la réunification ? Après le premier épisode, le doute est permis… TF1

Par Michaël Hess

Ils s’appellent Emin, Helena et Elodie, et ils portent tous les trois les couleurs de la Belgique dans la nouvelle saison de « Koh-Lanta » ! Comme on le dit si bien chez nous, l’union fait la force. Mais notre devise nationale vaut-elle aussi dans une compétition, à l’autre bout du monde ? de videos « Les affinités ne sont pas forcément liées à une nationalité », tranche Emin. « C’est un élément qui nous rapproche même si les points communs humains et familiaux jouent beaucoup. »

Pour l’homme de 56 ans, directeur général opérationnel du parc des expositions de Bruxelles, la rencontre avec ses compatriotes s’est bien passée. « Je pensais être le seul Belge sur ce tournage. Les candidats n’ont pas le droit de se parler avant de se retrouver sur le bateau en face de l’île. J’ai donc fait ensuite connaissance avec Helena et Elodie, qui habitent à 30 kilomètres de chez moi et que je trouve très attachantes », a-t-il fait savoir, mais « elles sont beaucoup plus jeunes que moi. »

Et d'ajouter qu'il est « ouvert à tout, et je pourrais sans problème initier cette alliance ». En revanche, « il faut aussi sentir si Helena et Elodie sont partantes pour ce genre de choix ». Ce qui n'est pas couru d'avance ! « Elle n'a aucune humilité, elle est très directive, elle se met en avant », estime Elodie à propos d'Helena. « C'est 'moi je, moi je' constamment. Je n'ai pas envie de m'exposer comme elle. » De son côté, Helena n'a pas forcément l'air contre une alliance. « Après… vous verrez ! Il y aura tellement de rebondissements ! »