«The Dancer»: les 5 finalistes vus par Sara De Paduwa

« Il est juste incroyable. Il a à la fois cette jeunesse et en même temps, il sait tout faire. Donc, il se cherche un peu. C’est le candidat idéal pour Agustín, car il est encore ouvert, avec un potentiel incroyable. En plus, c’est une très belle personne, avec de jolies valeurs, tout comme sa famille. »

« Elles sont très jeunes. Elles ont toujours un grand sourire, ce sont des bosseuses incroyables. Il y a un vrai public qui les suit, c’est assez impressionnant. Et surtout, elles s’éclatent. Elles sont capables de tout. Et par l’effet de groupe, on sent cette notion de partage. Elles ont tous les atouts pour aller très loin. »

Fusion

Duo de 35 et 26 ans, de La Louvière

« C’est un duo fabuleux. On sent toute l’expérience. Ils mélangent danse et acrobatie. Ils forment un couple dans la vie. Ils sont en fusion, je trouve qu’ils portent bien leur nom. En plus, ils sont très critiques envers eux-mêmes. On sent qu’ils cherchent la perfection. Leur prestation lors de la demi-finale avec la douche montre qu’ils n’ont pas de limite. C’est aussi leur dernière compétition. Ce serait évidemment beau pour eux qu’ils s’arrêtent sur une victoire. »

Nadine

Danseuse solo de 35 ans, de Bruxelles

« J’ai adoré sa prestation lors de la deuxième demi-finale, où elle était en Michael Jackson, une de ses grandes sources d’inspiration. Quelle personnalité ! Elle est complète et juste dans son message. Elle a un sourire qui me rend heureuse. C’est quelqu’un qu’on a envie de découvrir davantage. »