La Princesse Astrid en visite à Takeda à Lessines à l’occasion de la Journée internationale des maladies rares

Ce mardi matin, elle était donc attendue à Lessines pour une visite très spéciale et inédite de la société biopharmaceutique Takeda. Après avoir pris toutes les précautions d’usage et enfilé combinaison et charlotte, la Princesse Astrid a découvert l’une des lignes de production d’immunoglobulines, dans un environnement stérile.

« Après la purification, les flacons sont remplis. La ligne commence par le traitement des flacons, qui sont nettoyés à l’intérieur et l’extérieur. Ensuite, ils entrent dans une zone chaude où ils sont stérilisés à plus de 300º. Ils deviennent stériles à partir de ce moment. Après avoir été refroidis, ils rentrent dans l’isolateur et accueillent le produit. Ils sont remplis de manière aseptique. Ils sont ensuite identifiés avec un code-barres », indique Christophe Lefebvre, Finshing Manager. Toutes ces étapes se déroulent de manière automatisée, mais toujours sous le regard et la surveillance d’employés de Takeda qui veillent à chaque étape du processus. Cette ligne de production tourne 24h/24. La princesse s’est montrée très intéressée et même impressionnée par ce travail.

La princesse, très attentive aux explications. - B.L.

Les flacons de traitements sortent donc de l’entreprise, prêts à être administrés aux patients. Le site de Lessines fournit actuellement plus de 250.000 patients vivant dans 80 pays dans le monde entier, chaque année. En Belgique, 500.000 personnes sont atteintes d’une maladie rare, c’est-à-dire une maladie qui touche moins d’une personne sur 2.000.

Astrid de Belgique s’est entretenue avec Pierre Delfante (à gauche), immunodéprimé. - B.L.

Après cette visite très instructive, la sœur du Roi Philippe s’est entretenue avec des patients et des collaborateurs de Takeda, qui travaillent chaque jour à la fabrication de traitements pour les maladies rares. Elle a notamment rencontré Pierre Delfante, logopède et champion de karaté, et immunodéprimé. « Vous devez souvent voyager ? Comment est-ce que vous faites avec votre traitement », s’est inquiétée la princesse.

« C’est toute une organisation. J’ai un traitement une fois par moi qui me permet de rester en forme et de pouvoir aller combattre pour la Belgique », a-t-il confié.

Photo souvenir avec quelques employés de l’entreprise. - B.L.

L’importance des dons de plasma

Autant la Princesse Astrid que le personnel de Takeda ont insisté sur l’importance de faire des dons de plasma. C’est en effet le plasma qui est à la base de la production de ces traitements et sans lui, cette production est donc impossible. Entre le don de plasma et le jour où le patient reçoit le traitement, de veine à veine, il s’écoule 12 mois. Et il faut 150 dons de plasma pour soigner un seul patient durant un an. Et comme ces maladies rares sont de mieux en mieux diagnostiquées, la demande ne fait qu’augmenter et il va falloir encore plus produire à l’avenir. La Princesse Astrid tient à sensibiliser la population et elle a même proposé de faire elle-même un don de plasma lors de sa prochaine venue sur le site.