«Il n'y a pas de cadeau entre nous»: un acheteur d’«Affaire conclue» balance sur les tensions de tournage

Arrivé il y a trois ans déjà, Damien Tison est de ces acheteurs d’« Affaire conclue » qui ne lâche rien, surtout pas quand il a un coup de coeur pour un objet qui lui est présenté dans l’émission de brocantes. Un tempérament qui lui vaut parfois de se faire « détester » par ses camarades.

« Il faut faire la part des choses entre ce qui se passe sur le plateau et en dehors », relativise toutefois le pimpant quadra, en interview pour Télé-Loisirs. « Sur le plateau, on fait abstraction des amitiés parce que c'est pour les enchères qu'on est là, il n'y a pas de cadeau entre nous. Il peut y avoir des petites tensions parce qu'on a tous envie d'avoir l'objet, on lutte et une fois la belle bataille chargée d'intensité terminée, on passe à autre chose et on reste copains. »