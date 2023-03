Dans cet aéroport, les employés Ryanair doivent cohabiter avec des visiteurs un peu particuliers: «Nous sommes un terrain de jeux pour elles» (photos)

Ces membres du personnel de cabine de Ryanair sont dégoûtés et excédés. Et pour cause, leur salle de travail de l’aéroport de Manchester est infestée de souris ; ils parlent même d’une « invasion massive ». Environ 500 personnes qui passent parfois de longues périodes de repos dans cette salle seraient concernées, expliquent nos confrères du Daily Star.

« Elles grimpent sur les jambes des gens, elles courent entre nos pieds », a expliqué l’un des membres du personnel au Liverpool Echo.