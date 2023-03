Malades, quatre arbres de la Grand’Place à Ouffet bientôt abattus

Dernièrement, une réunion a été organisée avec le service des arbres remarquables concernant l’état sanitaire des arbres situés sur la Grand’Place à Ouffet. Il apparaît que quatre arbres présentent des défauts physiologiques et mécaniques. La cause de ces défauts étant due à la combinaison de plusieurs champignons lignivores. Ceux-ci se nourrissent du bois, le menant lentement à la décomposition et cela pourrait provoquer la chute de branches lors d’épisodes venteux.

Ces quatre arbres malades vont prochainement être abattus pour menace sur la sécurité publique. En compensation de ces abattages, des arbres, dont l’essence reste encore à déterminer, seront replantés.