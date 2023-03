Une escape game permet de plonger dans le monde d’Houdini en plein coeur d’Arlon

Situé au premier étage du bâtiment de la poste à Arlon, l’escape game Locked up a ouvert ses portes le 23 janvier dernier. Si tôt la porte d’entrée passée, apprêtez-vous à plonger dans l’univers du loufoque professeur Petrov. Une nouvelle activité que nous avons décidé de tester pour vous.

Grâce à une machine capable de générer un couloir spatio-temporel, le professeur Petrov, et son accent de l’Est, vous ramène à New York, dans les années 1920, période du célèbre magicien Houdini. Par équipe de 3 à 6, vous devrez prouver au magicien que vous êtes digne de lui en déverrouillant, tour à tour, les différentes énigmes.

Des énigmes pas toujours évidentes et qui mettront parfois vos nerfs à rude épreuve. Derrière ce nouvel escape game se cache Geoffrey Jungers, directeur de planète jump à Libramont. Après avoir créé il y a neuf ans sa société de location de châteaux gonflables, il y a cinq ans le parc Family jump, l’Aubangeois a voulu se diversifier. « Je dois dire que je n’ai pas fait tant d’escape game que ça. J’y pensais déjà avant le Covid mais c’est vraiment la pandémie qui a lancé la machine. Il a fallu tout d’abord trouver le local parfait, ce qui n’est pas simple. Le bâtiment ici était abandonné depuis quelques années, ce qui nous a aidés pour le décor. Ça a facilité les choses pour créer ce laboratoire un peu sale où se trouve un scientifique un peu fou qui a réussi à créer sa machine », explique Geoffrey Jungers. « Pour créer un escape game, on travaille avec des sortes de catalogues où on choisit les thèmes qu’on veut. Mais je dois dire que j’ai ajouté pas mal de choses moi-même. Dans le motel, j’ai ajouté des énigmes supplémentaires, ce qui complique davantage la tâche des participants. »