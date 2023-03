Guerre en Ukraine: des radios et des télévisions russes piratées diffusent de fausses alertes antiaériennes

«Des informations signalant le déclenchement d’une alerte antiaérienne ont été diffusées à l’antenne dans certaines régions du pays à la suite du piratage des serveurs de radios et de chaînes de télévision», a annoncé le ministère russe des Situations d’urgence.

Selon les médias russes, ces fausses alertes ont notamment été diffusées dans les régions de Belgorod et de Voronej, frontalières de l’Ukraine ainsi que dans celles de Moscou et de Saint-Pétersbourg (nord-ouest) et dans la péninsule de Crimée annexée par la Russie.