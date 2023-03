Apprendre comment être efficace sur les réseaux: un pro donne des conférences à Verviers

« Comment être efficace sur les réseaux sociaux » est la question à laquelle il a répondu ce mardi. Si celle-ci était assez généraliste, les prochaines seront plus ciblées, indique-t-il. « Le 25 avril ce sera sur LinkedIn, le 23 mai sur Instagram, le 27 juin sur Facebook et puis après je vais voir. Il y aura peut-être quelque chose de spécifique sur les applis, sur Meta Business… »

Mardi soir, une dizaine de personnes se sont rassemblées à La Grande Salle, rue du Manège à Verviers, pour écouter la conférence et les bons conseils de Jief Lehmann. Le patron de la société .compourvous s’est lancé dans l’organisation de conférences, accessibles à tout un chacun, pour apprendre à communiquer efficacement sur les réseaux sociaux. « Le but c’est d’aider les gens à gérer leur communication de manière autonome. En général, je donne des formations en entreprise dont les budgets se situent entre 4 à 800 euros. Ici le but c’est de la rendre accessible à tous, que ce soit un privé comme un professionnel. C’est intéressant vu le nombre de personnes qui essayent de lancer une petite activité après-journée », explique-t-il.

Cela fait huit ans que Jief Lehmann s’est lancé comme indépendant avec son agence de community management,.compourvous. « On gère une soixantaine de clients, on a vraiment tous les métiers. On fait également des vidéos sur demandes pour des sociétés et puis on a les formations. » S’il admet ne pas avoir la « science infuse », il dispose d’une solide expérience qui lui permet de dire « ce qui marche et ce qui ne marche pas ».