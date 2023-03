Les travaux du nouveau téléphérique de Huy avancent bien: découvrez les futures cabines

Les machineries sont en cours d'installation dans les stations basse et haute et la rénovation des bâtiments qui les abritent est en voie d'achèvement.

Le renforcement des deux pylônes érigés sur le fort est en cours et la cage d'ascenseur qui permettra aux usagers de descendre au panorama du fort est placée sur l'un d'eux.

L'élément le plus visible de ce nouveau téléphérique sont évidemment les cabines. Les premières photos les concernant ont été dévoilées par les sociétés Cop et Portier, MND et leur partenaire CALAG.