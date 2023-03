Plombières teste de nouvelles plantations avec des bulbes

Rien de plus jolis que des bulbes qu’on voit apparaître çà et là dans les pelouses quand vient le printemps. Certainement une des raisons pour laquelle la commune de Plombières a décidé de s’y mettre. C’est en tout cas la raison pour laquelle on voit flotter quelques rubalises dans les pelouses communales.

« Cette année, la plantation de bulbes est testée à différents endroits de notre commune. Des zones ont été délimitées afin de protéger les bulbes du piétinement », explique ainsi la commune sur les réseaux. « Il faudra attendre la fin de la fanaison avant de ramasser les feuilles mortes, car l’énergie doit retourner dans le bulbe pour que la plante puisse fleurir à nouveau l’année suivante. Si les résultats sont probants, d’autres endroits seront parsemés de bulbes pour le plaisir de nos yeux. »