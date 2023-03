Les oursons aiment le «Baseball 5»

Ambiance particulière, ce samedi 25 février, à l’Andenne Arena ! Joueurs, familles et amis s’étaient donné rendez-vous pour vivre une édition du Tournoi andennais de « Baseball 5 » organisé par le club local, les « Back Bears ». « Il y a 4 ans, j’avais vu quelques vidéos sur le net qui présentaient le « Baseball 5 », explique David Delvenne, président et coach de l’équipe première de baseball, les « Black Bears ». Je jouais déjà au baseball outdoor, à 9 joueurs. Je me suis passionné pour la version indoor et j’ai joué en championnat européen. Nous avons organisé notre premier tournoi du genre en 2019 en collaboration avec la Ligue francophone de baseball. »

Si l’aventure se poursuit, elle monte en puissance puisque, en 2023, elle réunit 10 équipes de Belgique, de France, des Pays-Bas et… de Cuba ! Mais, Andenne, dans tout cela, où se situent les « Black Bears » « Nous sommes souvent dans le top 3 ou le top 4. Aujourd’hui, nous espérons encore finir, au moins, 4ème. » Le niveau des locaux est donc particulièrement bon même s’il est difficile à évaluer en l’absence de structure de compétition. Toutes les rencontres sont amicales et cela confère au sport une ambiance détendue et conviviale.

Pourtant les joueurs n’en sont pas moins de vrais compétiteurs et de vrais sportifs. « Il faut être plus complet que dans le baseball d’extérieur, plus vif aussi. Le fait que la balle est lancée à main nue change aussi pas mal de choses. » Au départ, si les sportifs s’intéressent d’abord au baseball à 9, la version indoor n’est pas dénuée d’intérêt. « Elle permet aux joueurs de rester actifs pendant l’hiver. Nous les gardons dans un cycle sportif et ils développent leur endurance, leur explosivité et leur niveau technique. »

Le sport n’attire pas encore les foules mais cela change. « Les médias s’y intéressent de plus en plus car, en 2026, le baseball 5 va rentrer aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar. À termes, nous espérons que le baseball à 5 et 9 rentreront aux J.O. d’été. »