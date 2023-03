Diego, 35 ans, disparaît pendant 8 jours avant d’être retrouvé… dans l’estomac d’un requin: «Nous avons actuellement deux hypothèses»

La dépouille de Diego va être examinée par des experts afin de déterminer la cause de sa mort. Les requins roussettes sont considérés comme peu dangereux pour les humains et n’auraient donc pas attaqué Diego même si l’un d’entre eux a pu manger ses restes.

La porte-parole de la police, Daniela Milatruz, a déclaré que les agents travaillaient sur la théorie selon laquelle Diego a été impliqué dans un accident, et cherchent à savoir si un autre véhicule était impliqué. De son côté, le porte-parole de la protection civile, Jose Mazzei, a déclaré : « Nous avons actuellement deux hypothèses. L’une, qu’il a été blessé et l’autre, qui a plus de poids, est que – en raison des dommages subis par le quad – il a été assommé sur la côte et que la forte marée haute l’a entraîné ». La thèse de l’acte criminel reste également une possibilité.