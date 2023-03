Un mobipôle à la gare de Nimy: parking de 60 places, abri à vélos, voitures partagées, bornes de recharge…

Lire aussi Les travaux à la gare de Mons ont coûté près de 16,8 millions d’euros de plus en 2022

Nimy puis Jemappes

Le sujet sera abordé au prochain conseil communal. « Pourquoi Nimy ? Car sa gare concentre déjà divers flux : piétons, cyclistes, usagers SNCB et automobilistes », précise la Ville. Le projet vise à réaménager les deux quais en y intégrant de la végétation, l’aménagement d’une aire de stationnement d’une capacité d’environ 60 voitures mais aussi l’implantation d’une station de voitures partagées, le stationnement sécurisé pour les vélos et des bornes de recharge électrique (pour voitures et pour vélos). Enfin, le passage sous-voies sera également réaménagé et sécurisé.