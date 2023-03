Plus de 40.000 signatures: les supporters de Chelsea n’en peuvent plus et lancent une pétition pour réclamer le départ de Graham Potter

Une pétition lancée dimanche par des fans des Blues, appelant à une éviction de Potter, a d’ores et déjà recueilli plus de 43.000 votes. Dans la description de celle-ci, on peut notamment lire : « Todd Boehly, Behdad Eghbali et les actionnaires, cette pétition vous est adressée afin de renvoyer Graham Potter. Il a remporté deux de nos 15 derniers matchs, laissant les supporters épuisés et dévastés, malgré des centaines de millions d’euros dépensés. Nous avons une immense qualité dans l’équipe, mais il y a un domaine que nous pouvons changer, c’est l’entraîneur. Pour l’avenir du Chelsea Football Club, s’il vous plaît virez Graham Potter ».