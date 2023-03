L’entreprise Nonet va former 24 demandeurs d’emploi aux métiers de la construction, avec un CDI à la clé: une séance d’infos à Mons

Actif sur de nombreux chantiers, le groupe de construction Nonet ne cesse de croître et compte engager 30 collaborateurs supplémentaires en 2023, soit 10 % de ses effectifs. Pour les trouver, l’entreprise collabore avec le Forem en lançant deux nouvelles formations. 24 demandeurs d’emploi seront ainsi formés aux métiers de conducteur d’engins de chantier et d’ouvrier réseaux, deux métiers en pénurie de main-d’œuvre en Wallonie. À la clé pour les stagiaires au bout des trois mois de formation : un CDI.

Les formations seront réalisées en alternance sur les sites du centre de compétence ConstruForm, à Châtelineau et Sars-la-Bruyère, ainsi que sur les chantiers de Nonet ou de sa filiale Carrières et Terrassements via un stage en entreprise.