Le 29e carnaval des enfants de Nouvelles, c’est le samedi 4 mars: découvrez le programme

Le but de cette activité est double :

Pour la 29e fois, et après 3 années d’absence liées à la crise sanitaire, une poignée de bénévoles s’est à nouveau réunie pour assurer l’organisation du désormais traditionnel carnaval des enfants qui aura lieu le samedi 4 mars.

– Maintenir des activités dans le village. Cela permet de créer et préserver les liens sociaux entre villageois afin d’assurer une certaine cohésion sociale dans le village.

– Offrir aux habitants de Nouvelles et des alentours une fête où chaque enfant aura sa place et pourra pleinement profiter de celle-ci puisque toutes les activités proposées sont entièrement gratuites.

C’est donc le samedi 4 mars prochain aux alentours de 14h que les enfants et leurs parents se rassembleront sur la place du village.

Dès 14h30 la Mascotte, ce bonhomme de paille représentant l’hiver emmènera le cortège dans les rues du village au son des trompettes et des tambours. Des échassiers et sculpteurs de ballons animeront les participants tout au long du parcours et près de 300 kilos de confettis seront offerts. Plusieurs haltes sont prévues dont une à l’école communale où un spectacle de magie viendra émerveiller les petites têtes blondes.

Au retour, distribution de barbe à papa. Enfin, à 19h15, l’apothéose de la journée : le brûlage de la mascotte et le grand feu d’artifice. S’en suivra une soirée carnavalesque sous le chapiteau chauffé.

Programme complet :

14h : rassemblement sur la place du village, rue Briffaut. Accueil des enfants déguisés et leurs accompagnants.

14h30 : départ du cortège qui traversera les rues du village au son de la musique, sous une pluie de confettis, de friandises et égayé par de multiples animations.

16h30 : spectacle pour les enfants dans la cour de l’école communale.

19h15 : l’apothéose, le rondeau final, brûlage de la mascotte par des jongleurs de feu et traditionnel grand feu d’artifice.

20h : soirée carnavalesque animée par DJ Momo sous chapiteau chauffé.

Petite restauration possible.