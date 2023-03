L’appartement, une autre solution

Pour se loger dans le Beaurinois, il n’y a pas uniquement la construction d’un bâtiment. On peut également trouver son bonheur dans un appartement. Depuis de nombreuses années, le centre de Beauraing est familiarisé avec ce type de constructions. L’actualité nous montre que l’on n’en a pas fini avec ce type de réalisation : le quartier de l’église connaît aujourd’hui un chantier de taille qui est suivi par des habitants. Normal, car la réalisation de ce projet passe sur un site qui a connu une belle histoire et qui fait partie du décor depuis de nombreuses décennies.

Dans la recherche d’un logement, il y a les candidats à la construction. Ceux-ci veulent construire un nid qui correspond à leur projet. Pour encourager les jeunes et les plus âgés à réaliser leur rêve, la commune de Beauraing a lancé un vaste projet : la création d’un lotissement communal. Il est question de créer 300 lotissements à long terme.

Pour l’immobilière Bax Immo qui sera active dans la commercialisation des appartements, cette nouvelle résidence offrira une architecture moderne et correspond à l’évolution et aux besoins de la population. Ici, on souligne que ce projet est un plus pour le développement de Beauraing. La création de logements au centre contribue au fonctionnement de la ville et de ses commerces.