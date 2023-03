Hygea crée une page Facebook exclusivement dédiée aux collectes en porte-à-porte à Mons-Borinage

Plus que jamais l’ambition d’Hygea est de concilier au mieux les besoins de ses communes affiliées et les attentes de leurs concitoyens, notamment via des canaux et des supports de communication adaptés à la réalité.

La communication au sujet des poursuites de collecte, « collectes de rattrapage », présente une certaine complexité et elle n’est pas toujours aisée à comprendre dans un fil d’actualités qui évolue sans cesse. Face à ce constat et dans le but d’apporter des réponses les plus précises, Hygea a décidé de créer une page Facebook exclusivement dédiée à ce type de communication.