Le personnel bpost en grève pendant 24 heures: le centre de tri d’Awans bloqué, 50% des tournées n’ont pas pu avoir lieu en Wallonie

Le mouvement de grogne porte sur la réorganisation de l’entreprise face au développement de l’e-commerce. En Wallonie et à Bruxelles, environ 75% des tournées de distribution des journaux ont eu lieu mardi ainsi que 50% des tournées ordinaires, estime pour sa part bpost.

Les syndicats souhaitent envoyer un signal à la direction dans un contexte de négociations collectives et de réorganisations face au développement de l’e-commerce. Vendredi, syndicats et direction se rencontreront à nouveau. «Nous voulons des réponses concernant, entre autres, le calendrier, la planification et l’impact des réorganisations prévues dans les bureaux de poste», selon Geert Cools du syndicat flamand ACOD Post (CGSP Poste).