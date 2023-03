La vallée de la Meuse, garde-manger de l’Europe

Si aux 20ème et 21ème siècles la Wallonie ne dispose plus vraiment une image de région d’Europe, ce ne fut pas toujours le cas. On se souviendra de la révolution industrielle dans les régions minières et sidérurgiques du sillon Sambre-et-Meuse ou de l’industrie du verre qui trouve, en partie, son origine dans les verreries Zoude et d’Herbatte à Namur avant de faire les beaux jours de la Basse-Sambre devenue alors la «Silice Valley».

La région namuroise a souvent été considérée à la fois comme plus commerçante et plus rurale. En effet, la présence tant de la Meuse que de la Sambre a permis aux Namurois de se révéler d’excellents commerçants en tirant profit des marchandises qui transitaient par leurs fleuves. Aujourd’hui encore, Namur reste un nœud en terme de communication. Historiquement, la présence des cours d’eau se conjugue à celle de deux chaussées romaines qui se croisaient à Namur. Aujourd’hui encore, les autoroutes E411 et E42 en reprennent à peu près le même tracé. Dès la création des lignes de chemin de fer, la gare namuroise était déjà une des plus importante de Wallonie puisqu’elle offre des trains vers 5 grandes directions différentes.