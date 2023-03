Le nom de l’artiste qui clôturera le Dour festival est désormais connu!

Les organisateurs du Dour festival viennent de l’annoncer : Aphex Twin clôturera le Dour festival. « Pionnier de la braindance, de l’électronique mentale, producteur légendaire et icône du non moins légendaire du label Warp, Aphex Twin fera cet été son grand retour à Dour Festival, 14 ans après son unique et dernier passage au festival ».

Et de poursuivre : « Auteur de 9 albums dont 5 sur le célèbre label anglais Warp Records dont il incarne tout un pan de l’histoire, détenteur d’un Grammy Award du meilleur album dance/électronique pour son album Syro (2014), ce n’est pas une tête d’affiche que Dour Festival accueillera le 16 juillet mais un monument de la musique ».