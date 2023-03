Le Domaine Solvay étend son offre culturelle pour faire découvrir le patrimoine régional de La Hulpe

Classé patrimoine exceptionnel de Wallonie, le Domaine régional Solvay est un écrin de verdure qui abrite le Château de La Hulpe et la Fondation Folon. Ouvert au grand public depuis 1975, le Domaine est parcouru chaque année par des milliers de promeneurs, flâneurs, joggeurs, amoureux de la nature et tous assoiffés d’oxygène. Dans le Brabant wallon, le domaine est un site d’exception tant sur le plan botanique, faunistique que paysager. En effet, les larges étendues de verdure, entrecoupées de points d’eau offrent un magnifique spectacle de la nature. Mais au-delà de cet aspect, le Domaine Solvay est aussi une mine d’or du patrimoine et de la culture. Il accueille chaque année de nombreux spectacles, concerts et autres événements en tous genres, comme des expositions, des tournages… Ce service de médiation culturelle se présente donc comme la cerise sur le gâteau, pour compléter l’offre du Domaine.

Le domaine accueille des événements en tous genres, comme le festival Lanterna Magica. - C.L.

La médiation culturelle, pierre manquante Un service de médiation culturelle est un organisme qui exerce une activité d’explication et de sensibilisation au patrimoine, à l’art et à l’histoire par le biais de conférence, visites guidées, marches commentées, dégustations et animations pédagogiques.

Le Domaine Régional Solvay ne pouvait pas offrir cette perspective au public car il ne possède pas l’expertise nécessaire. Mais pour répondre à une demande grandissante, il a décidé de confier cette mission à Once in Brussels, acteur reconnu en matière de médiation culturelle. Le Domaine est un petit écrin de verdure. - Destination BW Les demandes de visites sont nombreuses et proviennent du monde entier, elles seront donc organisées en français, néerlandais et anglais. L’offre sera orientée vers le parc mais aussi vers le château, avec, dès le mois de mars, des balades à vélo dans le domaine, des visites de groupe dans le château et des visites scolaire pour découvrir les lieux. Once in Brussels organisera en parallèle des activités dans le domaine à destination des enfants, en collaboration avec plusieurs partenaires spécialisés dans les activités périscolaires et extrascolaires.