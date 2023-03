Attention si cette femme vous rajoute comme ami(e) sur Facebook: n’acceptez surtout pas…

Vanessa, une mannequin brésilienne de 37 ans, vit dans un appartement en Floride. Si elle pensait vivre la belle vie, la réalité est en effet tout autre. Son quotidien et sa carrière sont en effet gâchés par « Jenessa Brazil ». Des milliers de faux profils portant ce nom utilisent en effet ses photos afin d’arnaquer des hommes sur les réseaux sociaux.

de videos

Vanessa ne peut d’ailleurs plus entendre le prénom « Jenessa ». Il a pourtant été son surnom pendant huit longues années et jusqu’en 2016, lorsqu’elle gagnait encore de l’argent en tant que « cam girl ». Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son business était bien plus que lucratif : certaines personnes pouvaient payer jusqu’à 20 euros la minute pour la regarder et lui parler.