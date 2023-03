Le beau geste d’André, 71 ans, envers les locataires de son appartement: «Non, je ne l’ai pas fait...»

Mais certains locataires ont plus de chance que d’autres : ceux qui louent l’appartement d’André par exemple. André a 71 ans et est propriétaire d’un appartement de trois chambres à Maaseik, dans le Limbourg. Il a récemment débourser 8.000 euros pour rénover son bien.

La Fédération des agents immobiliers francophones de Belgique (Federia) l’a expliqué dans son dernier baromètre des locations , les loyers ont augmenté d’environ 4% en 2022. Un coût important pour les locataires, qui doivent parfois adapter leur mode de vie pour payer cette augmentation, en plus des autres frais qui augmentent dans le quotidien.

Et pourtant, bien qu’il y ait également un petit jardin à disposition, il ne demande « que » 680 euros par mois. Bien loin du prix moyen d’un appartement similaire dans la région (852 euros). « Mon idée, c’est de ne pas demander trop d’argent, comme ca je suis certain de toujours avoir un locataire », explique-t-il au Nieuwsblad. « S’il est vide, on ne touche rien... ».