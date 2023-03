Un automobiliste s’endort dans sa voiture sur une aire de repos et est contrôlé par des policiers intrigués: il a été condamné à 2 ans de prison ferme dans la foulée!

C’est une saisie aussi importante qu’inattendue qui a été réalisée ce dimanche par la police française. Tout se déroule sur une petite aire de repos de Longueil-Sainte-Marie, une petite commune française située dans le département de l’Oise. Plusieurs passants remarquent un homme endormi dans son véhicule, s’inquiètent de son état de santé et alertent les forces de l’ordre.

Arrivés sur place, les policiers se dirigent vers la voiture et toquent au carreau. Ils réveillent par la même occasion Benoît, 29 ans, qui ne semble pas dans son état normal. Ce qui peut se comprendre, vu ce qui se trouve dans l’habitacle : des grandes feuilles à rouler et une mystérieuse poudre blanche… Les policiers décident donc de procéder au contrôle de l’individu sous influence, et se rendent vite compte qu’il est loin d’être en ordre : Benoît ne possède ni permis, ni assurance. Mais les agents ne sont pas encore au bout de leurs surprises, loin de là.