Arnaud Somme et Killian Pierson enfin vainqueurs, au run-bike de Romedenne: «On a fait parler notre puissance musculaire dans les principales difficultés du parcours» (vidéos)

L’enthousiasme et le côté convivial de cette discipline hybride ont à nouveau fait mouche auprès des sportifs de la région. Malgré la concurrence de La Portelette, une centaine d’équipes se sont disputées ce samedi les deux distances au run and bike de Romedenne. Ils rêvaient d’une victoire depuis quelques semaines, ils espéraient concrétiser sous peu et au lendemain de l’épreuve de Nismes, ils avaient annoncé à demi-mot leur retour en grâce, Arnaud Somme et Killian Pierson ont gagné leur pari.