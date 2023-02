Débat entre Georges-Louis Bouchez et Theo Francken à Jurbise: «Discuter de l’avenir d’un pays avec un parti qui en veut la fin est surprenant», réagit la CSC

« Le débat qu’organise Jacqueline Galant à Jurbise sur l’avenir de notre pays avec le MR et la N-VA suscite de l’incompréhension. Le MR se dit être défenseur de la Belgique et parle de re « fédéraliser » certaines compétences. L’ADN de la NVA est l’inverse. Discuter de l’avenir d’un pays avec un parti qui en veut la fin est quand même surprenant », réagit la CSC, la confédération des syndicats chrétiens.

Selon la bourgmestre de Jurbise, les visions totalement opposées des deux partis permettront justement un « beau débat démocratique ». « Si le débat et l’échange sur des visions diverses font partie de la démocratie, nous ne comprenons pas l’intérêt quand les positions sont connues d’avance et ne changeront pas. Si la N-VA est présentée comme un parti démocratique, Théo Francken flirte avec les limites de notre démocratie », dénonce la CSC.

Un autre type de débat

Selon le syndicat, ces partis « font le show et sont déjà en campagne. En attendant, la pauvreté ne cesse d’augmenter, les factures ne cessent de croître, les difficultés financières et les demandes de crédits grimpent, les fins de mois arrivent de plus en plus tôt, les caddies peinent à se remplir, certains font des choix de vie terribles. »