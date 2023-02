Budget 2023 d’Etterbeek en boni et une baisse de l’IPP pour la 4e fois consécutive

Malgré la crise sanitaire et un contexte macroéconomique bouleversé par la crise énergétique et l’inflation, Etterbeek clôture le budget 2023 avec un boni de 517.000 euros. Un résultat dont se réjouissent tout particulièrement le bourgmestre Vincent De Wolf (MR) et l’échevin des Finances Frank Van Bockstal (LB) car les taxes communales n’augmentent pas mais la commune parvient encore à diminuer le taux additionnel à l’IPP, désormais fixé à 6,3 % (contre 6,7 % en 2022). Il baisse pour la 4e fois consécutive. L’additionnel au précompte immobilier reste pour sa part, inchangé : 2966 centimes.

Il y a un peu plus de 20 ans, en effet, l’IPP plafonnait encore à 8 % à Etterbeek. Après une première diminution à 7,5 % au début des années 2000, la commune est encore parvenue à l’abaisser à 7 % en 2017 avant de le raboter encore de 0,3 % un an plus tard. Par ailleurs, le revenu cadastral de la commune demeure quant à lui, inchangé depuis 30 ans.