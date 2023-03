La réouverture de la Chine constitue la plus grande menace pour le prix du gaz, selon le rapport de l’Agence internationale de l’énergie

D’après celle-ci, la demande en Chine représente la «grande inconnue» pour l’année 2023. En raison d’un ralentissement économique et de la politique «zéro Covid», les besoins en gaz y ont été limités l’an dernier. Toutefois, si l’économie chinoise se redresse plus fortement que prévu, la demande de gaz naturel liquéfié (GNL) pourrait y augmenter de 35% cette année. La concurrence sur les marchés internationaux s’en trouverait accrue et les prix pourraient à nouveau atteindre les niveaux «insoutenables» de l’été dernier, selon l’agence.

L’AIE note toutefois qu’une grande incertitude persiste quant à l’évolution de la demande chinoise de gaz naturel. Il existe en effet une différence de 40 milliards de mètres cubes entre la prévision la plus basse et la plus haute concernant les importations de GNL dans le pays. Cette différence correspond à environ 8% de la consommation européenne prévue cette année. «L’écart est plus important que l’incertitude relative à la perte potentielle des derniers gazoducs qui acheminent le gaz de la Russie vers l’Europe», explique l’agence.