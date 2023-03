Du neuf pour le musée d’Histoire Militaire de Tournai

Sur place, les visiteurs pourront découvrir la collection qui couvre la période de 1914 à 1945 illustrant la Première Guerre mondiale, la bataille de l’Escaut de 1918, la Seconde Guerre, le bombardement de Tournai ou encore la bataille de l’Escaut de 1940 et la libération de 1944. « Mais aussi la ville de garnison qu’était Tournai dans les années d’entre-deux-guerres et qu’elle est redevenue après 1946 ».

Comme l’indique la Ville de Tournai, deux salles de l’étage du musée ont fait l’objet d’un réaménagement complet durant le second semestre de l’année dernière. « Ce ne sont pas moins d’une vingtaine de vitrines qui ont été réaménagées avec une nouvelle collection sortie des réserves. Le tout sous forme de parcours chronologique », explique la Ville.

La Ville précise encore que cette approche muséographique englobe en même temps qu’un aperçu de l’évolution des uniformes portés par des mannequins, de l’armement portatif et des moyens de protection, une présentation de l’iconographie des différentes époques (des affiches, des journaux, etc.) et l’évocation des pages sombres de notre histoire comme les camps de déportés politiques.