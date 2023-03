Paul McCartney et Ringo Starr rejoignent les Rolling Stones sur leur prochain disque

Bien que les Rolling Stones et les Beatles aient tous deux débuté dans les années 1960 en Angleterre et que les musiciens se soient souvent croisé, ils ont rarement travaillé ensemble. A de rares exceptions: sur la chanson « We Love You » des Stones de 1965, McCartney et Lennon chantent le refrain en arrière-plan. Brian Jones a joué du saxophone sur la chanson des Beatles « You Know My Name (Look Up the Number) » la même année. En 1968, Lennon et Yoko Ono avaient participé à l'émission télévisée « The Rolling Stones' Rock and Roll Circus ».