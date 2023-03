Après plusieurs jours d’intenses recherches, le corps d’Emilia Chini a été retrouvé sans vie

Le mercredi 22 février 2023 vers 17h00, Emilia Chini, avait été vue pour la dernière fois à son domicile situé Damhertstraat à Maasmechelen. Depuis, elle ne s’était plus manifestée. Depuis, d’importants moyens avaient été déployés pour tenter de retrouver cette dame de 75 ans, atteinte de démence.

de videos

Un avis de recherche avait été lancé et la police locale avait même demandé aux habitants des environs de vérifier leurs alentours et éventuellement les bandes de leurs caméras de surveillance. Des drones et un hélicoptère avaient également été déployés et des centaines de citoyens s’étaient mobilisées. Sans succès.