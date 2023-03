«Je suis dangereux à cause de la drogue»: voici ce que Pierre Palmade a déclaré aux enquêteurs

« J’ai été inconscient de prendre la voiture sous stupéfiants », a-t-il déclaré, avant de poursuivre : « Je suis dangereux à cause de la drogue, je suis un chic type, je suis quelqu’un de bien. » Il a également formulé le souhait que « la drogue soit bannie de (sa) vie ».

L’humoriste assure ne plus pouvoir travailler en raison de sa dépendance, et affirme ne percevoir que des droits d’auteur à hauteur de 5.000 euros par mois. Une somme insuffisante, selon lui, pour son train de vie à 6.000 euros par mois.

Lundi en fin de matinée, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a infirmé l’assignation à résidence de l’humoriste de 54 ans, sous bracelet électronique, dans le service d’addictologie d’un hôpital et décerné un mandat de dépôt, une « décision immédiatement exécutoire », a annoncé dans un communiqué le procureur général Rémy Heitz.

Les juges parisiens ont donné raison au parquet, qui avait fait appel d’une décision du 17 février d’un juge des libertés et de la détention de Melun, et estimé que la détention provisoire était nécessaire pour « prévenir le renouvellement de l’infraction et préserver les investigations en cours », a indiqué à l’AFP une source proche du dossier.

Dans l’immédiat, la situation de Pierre Palmade ne change toutefois pas sensiblement. Victime samedi soir d’un accident vasculaire cérébral selon son entourage, le comédien avait été transporté ce week-end à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) pour y être soigné.

Il va rester à l’hôpital aussi longtemps que les médecins estiment que son état le justifie : quand il sera apte à sortir, il y aura une nouvelle évaluation pour déterminer s’il peut aller en détention ordinaire (avec certains types de soin) ou s’il doit aller en établissement spécialisé, a indiqué à l’AFP une source proche du dossier.

Trois blessés graves

Le 10 février, sur une route départementale de Seine-et-Marne, Pierre Palmade conduisait une voiture qui a percuté un véhicule venant en face. Outre le comédien, l’accident a fait trois blessés graves: un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-soeur de 27 ans, qui a perdu après la collision le bébé qu’elle attendait.

En garde à vue, Pierre Palmade a reconnu avoir consommé de la cocaïne et des drogues de synthèse, avant de prendre le volant, selon le parquet de Melun.

Il a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale. L’enquête se poursuit sous l’égide d’une juge d’instruction.