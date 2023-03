Pairi Daiza fait le plein de nouveautés!

Une entrée flambant neuve

Après près de 30 ans d’existence, Pairi Daiza a décidé de se doter d’une nouvelle entrée inspirée des galeries couvertes du 19e siècle. Longue de 116 mètres, elle plonge directement le visiteur dans la magie du parc animalier de Cambron-Casteau. « Cette nouvelle entrée incarne bien plus que la résolution de problèmes opérationnels liés à notre fréquentation. Bien entendu, elle permettra d’accueillir davantage de visiteurs dans un même temps, avec un confort et un besoin de sécurité plus importants. Mais la vocation de cette nouvelle entrée est de faire comprendre aux visiteurs, dès leur arrivée, le rêve que nous portons, un rêve universel des hommes depuis la nuit des temps. Un rêve d’amour, de tendresse et d’harmonie entre tous les êtres vivants », explique Eric Domb, le fondateur et président du parc. En plus d’émerveiller le visiteur, cette nouvelle entrée accueille désormais la billetterie, l’accueil du resort, des points de restauration, mais aussi et surtout une nouvelle boutique nommée « All Around the World », la plus grande du parc. Un projet gigantesque que les équipes du parc auront réussi à mettre sur pied en deux ans. Une véritable prouesse.

L’œuf des mondes

Après avoir franchi la nouvelle entrée, le visiteur fait désormais face à « L’œuf des mondes ». Au cœur de cette coquille de 220 mètres de circonférence, il pourra découvrir les 12 mondes présents et futurs de Pairi Daiza, en miniature. Pour chacun de ces mondes, les jardiniers ont choisi un élément architectural typique, une évocation botanique et la représentation d’un animal emblématique. Au centre de l’Œuf, l’Arbre de Vie donne naissance à la fontaine de vie qui alimente les quatre fleuves sacrés qui se dirigent vers les points cardinaux du parc.