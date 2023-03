Le BEP a pu créer 600 nouveaux emplois dans ses parcs d’activité en 2022 et dépasse la barre des 18.000 emplois générés

Sur l’ensemble de l’année 2022, ce sont 39 ventes de terrains qui ont été effectuées, contre 34 en 2021 et 26 en 2020. La superficie totale s’élève à environ 20 hectares pour un investissement global de quelque 127 millions d’euros et 411 emplois créés. « Sur les 39 transactions, 22 concernent de nouvelles entreprises et 17 des entreprises déjà installées dans nos zonings », précise Daniel André, conseiller au BEP. « Il s’agit notamment de sociétés qui avaient besoin d’espaces complémentaires ou qui ont souhaité relocaliser leurs activités dans d’autres parcs. »

Un nouveau parc a été lancé fin 2022 à Spontin (Yvoir). Le BEP prévoit également un agrandissement de celui d’Havelange et a obtenu un accord en vue de l’extension du parc Condrolys à Ciney-Hamois. Les travaux débuteront au printemps pour valoriser ses 24 hectares le plus vite possible. Un nouveau parc axé sur la santé va également voir le jour à Bouge. Le chantier, qui porte sur une dizaine d’hectares, a débuté il y a quelques semaines. Toujours à proximité directe de Namur, où la demande est la plus forte, le BEP a procédé à Belgrade à l’achat d’un terrain qui appartenait à la Défense et qui s’étend aussi sur une dizaine d’hectares. On y trouvera notamment un centre de formation géré par l’IFAPME et le Forem. Les deux projets devraient être opérationnels d’ici fin 2025.

Parallèlement, le BEP est dans l’attente d’accords régionaux sur certains projets comme le parc de Mariembourg (Couvin) ou les extensions de ceux de Mettet et d’Assesse. Le parc Crealys de Gembloux, très convoité, devrait également être agrandi sur quelque 50 hectares. En tout et pour tout, ce ne sont pas moins de 90 nouveaux hectares qui devraient être mis sur le marché d’ici fin 2025. Daniel André va même plus loin en indiquant des prévisions fixées à 260 hectares d’ici fin 2028, « si tout va bien ».