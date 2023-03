«Trois chaises bleues» en concert à l’église des Bois à Couvin avec le spectacle «Dentelles et velours»

Le centre culturel de Couvin programme le trio féminin « Trois chaises bleues » qui proposera son spectacle « Dentelles et velours » en l’église des Bois, le dimanche 12 mars à 11h.

Le trio utilisera plusieurs instruments pour son spectacle d’aventure « Dentelles et velours ». En effet, les artistes seront munies de leur voix, d’un violoncelle, d’une guitare, d’un ukulélé et d’un xylophone. Ce concert est programmé dans le cadre du cycle musical Les Zakoustic’s, qui met en avant la musique et le patrimoine aux alentours de Philippeville. Cette initiative est mise sur pied par les centres culturels de Couvin, Doische, Florennes, Philippeville, Viroinval et Walcourt.