La Stib augmente ses fréquences sur plusieurs lignes dès la fin des vacances de Carnaval

Après un an et demi de travaux, le tram 81 reprendra également du service dans la rue Wayez à Anderlecht, annonce mardi l’entreprise bruxelloise de transports en commun. Les fréquences seront ainsi en hausse, durant les heures creuses, sur cinq lignes de tram, à savoir les lignes 3, 4, 7, 25 et 55, tant durant les périodes scolaires que les congés. Le temps d’attente sera réduit à six minutes sur le tronc commun des lignes 7 et 25, entre Buyl et Meiser, de même que sur les lignes 3 et 4 entre Vanderkindere et Gare du Nord en semaine et toutes les 7 minutes 30 le week-end.

Sur les antennes (soit les tronçons plus excentrés) des lignes 3 et 4, un passage aura lieu toutes les 12 minutes en semaine et toutes les 15 minutes le week-end. Sur la ligne 55, un tram y circulera toutes les 10 minutes à partir de 06h en semaine et toutes les 12 minutes le week-end.

« En soirée, entre 20h30 et 22h, les lignes 7 et 25 circuleront à une fréquence de six minutes sur leur tronc commun et de 12 minutes sur les antennes. Outre un temps d’attente réduit, cette mesure permet d’optimiser les correspondances entre les trams 3 et 7 à Churchill en fin de journée, pour un meilleur confort des nombreux voyageurs qui transitent par le rond-point », fait valoir la Stib dans un communiqué.

Deux lignes de bus desservant le Pentagone verront également leur fréquence augmenter. Il s’agit des lignes 52 et 88 qui bénéficieront d’un passage toutes les 15 minutes en soirée à partir de 20h et ainsi que le dimanche à partir de 13h. Pour les personnes se rendant à l’aéroport, un premier départ aux aurores a été ajouté sur la ligne 12, ce qui permet d’arriver à Brussels Airport dès 05h du matin. La Stib étend également la couverture horaire de plusieurs lignes de bus en soirée, notamment les lignes 27 et 58.