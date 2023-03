Les 10km d’Uccle avancés au mois d’avril pour l’édition 2023

Contrairement à l’édition de 2022 qui s’était déroulée au mois de mai, le départ des 10 kilomètres d’Uccle sera donné un mois plus tôt cette année, le 16 avril. Le départ et l’arrivée se feront, comme depuis quelques années, depuis le parc de Wolvendael. Le parcours de la nouvelle édition reste inchangé par rapport à l’année passée.

L’an dernier, 2.200 personnes avaient participé pour la reprise de la course uccloise, mise à l’arrêt pendant deux ans durant la crise sanitaire. En 2022, les 10 km avaient été remportés par Daniel Fagi, qui avait parcouru la distance en 32 minutes et 21 secondes. Chez les femmes, la victoire était revenue à Caroline Papi, victorieuse en 41 minutes et 52 secondes.